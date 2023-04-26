Rusya 10 Norveçli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etme kararı aldı

"Karşılık olarak Kvile'ye Norveç'in Moskova Büyükelçiliği ve Savunma Ataşesinde görevli 10 temsilcinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Büyükelçi'ye, Oslo'nun dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Norveç'in diplomatik misyonlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yönelik kısıtlamalar dahil diğer önlemlerin de alınacağı bildirildi."