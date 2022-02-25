Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ASYA

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cinping ve Putin (Arşiv).

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

İki lider Ukrayna’yı görüştü

İki lider görüşmede Ukrayna konusunu da ele aldı. Putin, Ukrayna sorununun tarihsel enlem ve boylamını ve Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki özel askeri operasyonlarının durumunu ve konumunu anlattı. Putin, ABD ve NATO’nun uzun süredir Rusya’nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldiğini, defalarca taahhütlerinden caydığını söyledi ve Rusya’nın kırmızı çizgisine meydan okuyarak askeri konuşlandırmayı doğuya doğru ilerletmeye devam ettiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna ile müzakere hazır

Putin ayrıca Rusya’nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu da söyledi.

Xi Jinping, son zamanlarda Ukrayna’nın doğusunda uluslararası toplumun büyük ilgisini çeken hızlı değişimlerin meydana geldiğine dikkat çekti.

Xi şunları söyledi:

“Çin, kendi konumunu Ukrayna meselesinin esasına göre belirliyor. Soğuk Savaş zihniyeti terk edilmeli, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına önem verilmeli ve saygı gösterilmeli ve müzakereler yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturulmalıdır. Çin, Rusya’nın sorunun çözülmesi için Ukrayna’yla müzakere yapmasını destekliyor. Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma ve BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uyma konusundaki temel tutumu sabittir. Ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinden yana olan Çin, özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı düzeni sıkı bir şekilde korumak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır.”

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