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Dünya

Rusya Dnipro kentine saldırı düzenledi: Zelenski'den yardım çağrısı

Ukrayna, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda bir kişinin öldü, 12 kişi yaralandı. Zelenski, hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısında bulundu.

13:17 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:19 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.


Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.


Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zelenski'den hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısı

Öte yandan Dnipro'daki saldırı hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,
"Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti. Dört kat çöktü"
ifadesine yer verdi.

Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.





#Dnipro kenti
#Ukrayna
#Rusya
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