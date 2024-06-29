Rusya Dnipro kentine saldırı düzenledi: Zelenski'den yardım çağrısı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Zelenski'den hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısı
Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.