Rusya Filistin'deki krizin devam etmesinden ABD ve AB'yi sorumlu tuttu

Nabenzya, "Konsey Filistinlilere gerçekten borçlu. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un kararları on yıllardır uygulanamadı. Bu kararları gerçekten sabote edenlerin neden bunun hesabını vermediğini merak ediyorum. Konsey'in bu kabul edilemez durumu düzeltmek için adımlar atmasının zamanının geldiğine inanıyoruz" dedi.

Ortadoğu'daki durumla ilgili bugünkü tartışmanın, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin-İsrail tırmanışının başka bir sarmalının zemininde gerçekleştiğini söylemeye devam etti. Bu ölümcül çatışmaları ve çok sayıda can kaybını tetikledi.

"ABD ve Avrupa Birliği, bu trajik gidişatın sorumluluğunun önemli bir kısmını taşıyor. Öncelik verilmesi gereken başka krizler olduğunu iddia eden Washington ve Brüksel, küresel toplumun dikkatini akut bölgesel çatışmalardan başka yöne çevirmeye çalışıyor. dedi.

REKLAM

MP'ye göre Rusya temsilcisi, "Herkesi ihtiyatlı davranmaya, şiddetten ve provokatif adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" diyerek, şiddetin yeniden başlamasının tetikleyicisinin, başta İsrail olmak üzere devam eden tek taraflı adımlar olabileceğini de sözlerine ekledi.

GÜNDEM Filistin sevgisi kadınları birleştirdi

GÜNDEM İsrailli mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Akar'dan Filistin vurgusu: Hassasiyetimizi ilettik