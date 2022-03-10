Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak: Siviller tahliye edilecek Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mizintsev Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

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