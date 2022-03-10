Dünya Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak Siviller tahliye edilecek
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Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak: Siviller tahliye edilecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mizintsev Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak: Siviller tahliye edilecek
Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA'YA 1400 TONDAN FAZLA YARDIM"

  • Ukrayna'da "insani yardım durumunun kötüleştiğini" ifade eden Mizintsev, Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

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HER GÜN TEK TARAFLI KORİDOR

Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.

  • Açılacak koridorların güvenliğini sağlayacaklarını belirten Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler'e Ukrayna tarafı ile sivillerin tahliyesi konusunda yoğun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

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