CIA'den 'Rusya kimyasal silah kullanacak' iması: Kendi vatandaşlarına karşı kullandılar

ABD Senatosunda düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" başlıklı oturuma CIA Direktörü Burns'ün yanı sıra Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone katıldı.

Ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşının değerlendirildiği oturumda Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zor durumda olduğunu ve savaşın istediği gibi gitmediğini savundu.

Burns, savaşın bir boyutunun da enformasyon savaşı olduğunu kaydederek, "Bu, Putin'in kaybettiği bir enformasyon savaşıdır." yorumunu yaptı.

"RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR"

Rusya'nın "Ukrayna'da kimyasal silah kullanıp kullanamayacağına" ilişkin bir soruya yanıt veren Burns, "(Kimyasal silah kullanımı) Rusya'nın kullandığı taktikler arasındadır. Bu silahları kendi vatandaşlarına karşı kullandılar, Suriye'de kullanılmasını en azından teşvik ettiler; dolayısıyla bu durumu ciddiye alıyoruz." diye konuştu. Burns ayrıca, Ukrayna'nın elinde değil, Rusya'nın elinde kimyasal silahlar olduğunu da dile getirdi.

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DNI Direktörü Haines de Ukrayna'nın biyolojik veya nükleer silahlar peşinde olduğuna dair hiçbir delil olmadığını ifade ederek, "Bunlar Rusya'nın dezenformasyonu ve yanıltmasıdır." dedi.

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