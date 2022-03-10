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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 3 saat 45 dakika süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan -Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Aliyev ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

İki lider, görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

İLİŞKİLER DERİNLEŞECEK

Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda 2 ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

  • Liderler, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

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