Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'nun 'görüşme' yalanına tepki: CHP il binası önünde eylem başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında evlatları PKK tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde nöbet tutan aileler ile bir otelde görüşmek istedi. Bu talebi kabul etmeyen aileler, iki temsilci yollayarak bu durumu CHP liderine yüz yüze aktardı. Söz konusu anlarda çekilen fotoğraflar, CHP'ye yakın basın kuruluşları ve partililer tarafından 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri ile görüştü' şeklinde lanse edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından parti kurmaylarıyla görüşen anne Ayşegül Biçer, 'Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. CHP alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hodri meydan.' diyerek tepki gösterdi.