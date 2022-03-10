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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız güven kanalını açık tutmalıyız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı CNN International canlı yayınında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın bitmesi için nihai kararı Putin'in vereceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlar uygulamayacağını belirterek, "Güven kanalını açık tutmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açık tutmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusyaya yaptırım uygulamayacağız güven kanalını açık tutmalıyız
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmasına ilişkin "Böyle bir savaşta olduğunuz zaman çok katmanlı diplomasi, savaşın zararlarını asgariye indirmek, er ya da geç savaşın saldırganlığını durdurmak için daima önemli, kullanışlı ve kritiktir. " dedi.

Kalın, katıldığı CNN International canlı yayınında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyı liderler arasında daha fazla siyasi müzakere yapılması adına kapsamlı ve stratejik bir müzakere için zemin oluşturacak adım olarak gördüklerini belirten Kalın şunları kaydetti:

"KATMANLI DİPLOMASİ ÇOK ÖNEMLİ"

  • "Tabii ki beklentileri yükseltmek istemiyoruz. Sahadaki gerçekliklere yönelik tam bir anlayışla toplantıya gittik. Ve sahadaki gerçeklik savaşın halen devam ettiğidir. (İnsani) Koridorlar, Rus güçlerinin ihlallerinden dolayı etkin şekilde gerçekleştirilemiyor. Ama böyle bir savaşta olduğunuz zaman çok katmanlı diplomasi, savaşın zararlarını asgariye indirmek, er ya da geç savaşın saldırganlığını durdurmak için daima önemli, kullanışlı, kritiktir. "

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"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN NİHAİ KARAR PUTIN'DEN GELECEK"

Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında daha fazla müzakere için arabuluculuk yapıp yapmayacağı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetlerimizi bu konuda hazır tutmak niyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başından beri hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birkaç kez konuştu. Ukrayna tarafı, Rus mevkidaşı ile stratejik düzeyli görüşmeler yapmak istiyor. Dürüst olmak gerekirse bunun ne zaman olacağını, Rus tarafının bu tür bir müzakereye girmek için ne zaman kendini yeterince rahat hissedeceğini bilmiyorum. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov bugün Devlet Başkanı Putin’in Zelenskiy ile görüşmekten çekinmeyeceğini söyledi. Ben bunu iyi bir işaret olarak telakki ediyorum. Toplantının yakın gelecekte belki bir noktada gerçekleşme ihtimaline ilişkin bir zemin var. Dediğim gibi er ya da geç. Ancak biz kolaylaştırıcı rol oynamaya devam edeceğiz. Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin’den gelecek. Günün sonunda bu konuda nihai çağrıyı yapacak olan kişi Devlet Başkanı Putin'dir."

Türkiye'nin NATO üyesi olduğu gerçeğinin bu müzakerenin Türkiye'de yapılmasını kolaylaştırdığını kaydeden Kalın "Bu gerçekten önemli, bunun önemli görülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

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"GERÇEKÇİ OLALIM, YARDIMLAR SAVAŞI DURDURMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

  • Savaşın insani yönünün korkunç olduğunu ve son bulması gerektiğini vurgulayan Kalın "Biz çabaları koordine ediyoruz, tahliyeleri gerçekleştiriyoruz, tıbbi yardım gönderiyoruz. Diğer çeşit yardımları gönderiyoruz. Onlar önemli elbette. Ancak dürüst ve gerçekçi olmak gerekirse bunlar (yardımlar) savaşı durdurmak için yeterli değil. Bu savaşı durdurmanın stratejik hedefine odaklanıyoruz. Ve bu dikkatli ve özenli bir diplomasiyi icap ettiren çok fazla devlet adamlığı gerektiriyor. Aynı zamanda insani trajediye kulak vermek insanoğlu olarak hepimizin bir görevidir." şeklinde konuştu.

"RUSYA'YA YA YAPTIRIMLAR UYGULAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ GÜVEN KANALINI AÇIK TUTMALIYIZ"

Kalın, Türkiye’nin Batı tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin "Şu anda Rusya’ya yaptırımlar uygulamayı düşünmüyoruz. Çünkü güven kanalını açık tutmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açık tutmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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  • Ukrayna’nın AB üyeliği için bastırması ve AB üyelerinin Ukrayna’nın birliğe alınması konusunda hevesli olması konusunda Türkiye’nin nasıl baktığına ilişkin Kalın, "Bunu memnuniyetle karşılarız." dedi.

Kalın, Türkiye'nin yaklaşık 60 yıldır AB üyesi olmaya çalıştığına işaret ederek üyeliğin hala Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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