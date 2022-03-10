Ekonomi Rusyanın Uluslararası Ödemeler Bankasına erişimi askıya alındı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişimi askıya alındı

Rusya'nın Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı. Böylece Rusya, BIS hizmetlerine erişemeyecek, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacak.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Uluslararası Ödemeler Bankasına erişimi askıya alındı
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Açıklamalarda bulunan BIS sözcüsü, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın, bütün BIS hizmetlerine erişiminin askıya alındığını söyledi.

BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik bütün uluslararası yaptırım kararlarını takip ettiğini belirten sözcü, BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını kaydetti.

Sözcü, karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası'nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

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BIS NEDİR?

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu.

BIS'in aralarında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) yer aldığı 60'tan fazla üyesi bulunuyor.

BIS, uluslararası parasal ve finansal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor.

BIS'in, üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinasyonu sağlamak ve merkez bankaları arasında para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.

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