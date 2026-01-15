Yeni Şafak
Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde patlama: Çok sayıda yaralı var

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patladığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise ses bombasının patlaması sonucu 340 metrekare alanda yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



