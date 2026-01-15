Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya adım adım ilerliyor: Ukrayna’da 8 yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya adım adım ilerliyor: Ukrayna’da 8 yerleşim yeri ele geçirildi

10:0815/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, iki haftada Ukrayna'da 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek, "300 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, merkez askeri grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde Dnipropetrovsk yönündeki çatışmalara katılan birlikleri denetleyen Gerasimov'a birlik komutanları, cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Gerasimov, yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini dile getirerek,
"Ocak ayının iki haftasında 8 yerleşim birimi kurtarıldı. 300 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti."
ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye, Kupyansk yönünde Oskol Nehri'nin doğusundaki toprakları Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam ettiklerini kaydeden Gerasimov, Kupyansk-Uzlovoy yerleşim yerinin ele geçirilmek üzere olduğunu söyledi.

Gerasimov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin daha önce Rus ordusunca ele geçirildiğini anımsatarak,
"Ukrayna askerleri, Kupyansk'ta bayrak dikerek varlıklarını göstermeye çalıştı ancak bu eylemler engellendi"
şeklinde konuştu.

Batı askeri grubuna bağlı birliklerin Krasnolimansk yönünde ilerlemeye devam ettiğini anlatan Gerasimov, şu ifadeleri kullandı:

"Güney askeri grubu birlikleri, Seversk kentini kurtararak Slavyansk şehrine doğru ilerliyor. Konstantinovka'da çatışmalar sürüyor. Doğu grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde ilerliyor ve Dnipropetrovsk bölgesinde güvenlik alanını genişletiyor. Dnepr grubuna bağlı askerler de Zaporijya şehrine doğru ilerliyor. Merkez grubu birlikleri ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılması sürecine devam ediyor."


#Gerasimov
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılım ONAYI kazananlar isim LİSTESİ 2026: TOKİ Kura Çekim Tarihleri 2026: İl İl Tam Liste ve Sonuç Sorgulama Ekranı