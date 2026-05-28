Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ile Afganistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı

Rusya ile Afganistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı

00:2228/05/2026, الخميس
AA
Sonraki haber
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.

Rusya ile Afganistan arasında Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın içeriğine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Rusya ile Afganistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmedi.

Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.


#Rusya
#Afganistan
#anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu