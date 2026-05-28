Rusya ile Afganistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı

Rusya ile Afganistan arasında Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın içeriğine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.