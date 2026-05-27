Belçika Dışişleri Bakanı Prevot Rusya'nın Kiev'e yönelik çağrısına tepki gösterdi: Kabul edilemez

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya’nın Brüksel Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istediğini belirterek, söz konusu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Kiev’deki diplomatik temsilciliklere yönelik dolaylı tehditlerinin, uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Prevot, “Bu tür açıklamalar, diplomasi değil gözdağıdır. Bu, Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir.” ifadelerini kullandı.