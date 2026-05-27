Belçika Dışişleri Bakanı Prevot Rusya'nın Kiev'e yönelik çağrısına tepki gösterdi: Kabul edilemez

18:5327/05/2026, Çarşamba
AA
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya’nın Kiev’deki diplomatik personel ve yabancı vatandaşlara şehri terk etme çağrısına tepki göstererek, bunun uluslararası hukuka ve Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyledi. Belçika’nın Kiev’deki diplomatik varlığını sürdüreceğini belirten Prevot, söz konusu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya’nın 'Kiev’de planlanan saldırılar öncesinde diplomatik personel ve yabancı vatandaşlara şehri terk etme çağrısı'nda bulunmasına tepki gösterdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya’nın Brüksel Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istediğini belirterek, söz konusu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Kiev’deki diplomatik temsilciliklere yönelik dolaylı tehditlerinin, uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Prevot, “Bu tür açıklamalar, diplomasi değil gözdağıdır. Bu, Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

Belçika’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki varlığını sürdüreceğini belirten Prevot, “Biz, Kiev’de kalıyoruz. Ukrayna’nın yanındayız ve sindirilmeyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın tek sorumlusunun Rusya olduğuna işaret eden Belçikalı Bakan, gerilimin sona ermesi için Moskova’nın saldırılarını durdurması ve gerçek bir barış sürecine dönmesi gerektiğini kaydetti.


