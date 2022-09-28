Dünya Rusya ile Afganistan arasında enerji ve buğday anlaşması yapıldı
ASYA

Rusya ile Afganistan arasında enerji ve buğday anlaşması yapıldı

Rusya ile Afganistan'daki Taliban Geçici Hükümeti arasında enerji ve buğday anlaşması yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre karşılıklı ticari faaliyetler artırılacak. Rusya ile Taliban Hükümeti, enerji ve buğday sevkiyatı kapsamında ikili ilişkilerini derinleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Rusya ile Afganistan arasında enerji ve buğday anlaşması yapıldı
Arşiv

Rusya, Afganistan ile ticari anlaşma imzaladı. Rusya ve Taliban Yönetimi'nden yapılan açıklamalarda, karşılıklı enerji ve buğday anlaşması yapıldığı belirtildi. Buna göre Rusya'dan gelen ürünler Afganistan pazarlarına girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, "Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor." dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Taliban geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Hacı Nureddin Azizi başkanlığındaki bir heyetin, Rusya'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

"Birkaç hafta içerisinde başlayacak"

Açıklamada, "Rusya ile yürütülen müzakerelerin ardından önümüzdeki bir yıl için petrol ürünleri ve buğday gibi temel ürünlerin satın alınmasına yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması konusunda başarıya ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek birkaç hafta içerisinde Rusya'dan gelecek ürünlerin Afganistan pazarına girmesinin beklendiği belirtildi.

Taliban yönetimi, 24 Temmuz'da da 350 bin ton petrol alımı için İran ile anlaşma imzalamıştı.

Geçen yıl, 15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetime gelmesi sonrası Afganistan Batı desteğini kaybetmiş ve ekonomik kriz de derinleşmişti.

Taliban yönetimi ise dünya ülkelerinin kendilerini resmi olarak tanımasını ve Afganistan'a yatırım yapmasını bekliyor. Ancak şu ana kadar Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

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