Dünya Rusya ile Fransanın medya savaşında tansiyon yükseliyor
AVRUPA

Rusya ile Fransa'nın medya savaşında tansiyon yükseliyor

Bu ayın başlarında Fransız TV düzenleyicisi Arcom, uydu operatörü Eutelsat'a Channel One Russia, Rossiya 1 ve NTV kanallarını yayınlamayı durdurması talimatını verdi. Zakharova yaptığı açıklamada, Fransız gözlemcinin bu kısıtlamaları "yetkililerin bariz baskısı altında" uyguladığını söyledi ve hareketin AB düzeyindeki ilgili yaptırımlardan önce geldiğini hatırlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya ile Fransanın medya savaşında tansiyon yükseliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Bu ayın başlarında Fransız TV düzenleyicisi Arcom, uydu operatörü Eutelsat'a Channel One Russia, Rossiya 1 ve NTV kanallarını yayınlamayı durdurması talimatını verdi.

Zakharova yaptığı açıklamada, Fransız gözlemcinin bu kısıtlamaları "yetkililerin bariz baskısı altında" uyguladığını söyledi ve hareketin AB düzeyindeki ilgili yaptırımlardan önce geldiğini hatırlattı.

Moskova, Paris'in hem kendi topraklarında hem de bir bütün olarak AB'de Rus medyasına giderek daha fazla yayın yasağı getirmeyi amaçlayan yeni adımlarına öfkeli" dedi.

Zakharova , “Maalesef şimdiden sıradan hale gelen Rus düşmanlığının bu şekilde sergilenmesi, ne pahasına olursa olsun AB propagandasına alternatif oluşturan her türlü sesi susturma arzusuna işaret ediyor" dedi.

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