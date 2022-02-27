Dünya Rusya Kiev yakınlarında petrol deposunu vurdu Dehşete düşüren görüntüler
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Rusya Kiev yakınlarında petrol deposunu vurdu: Dehşete düşüren görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Kiev yakınlarında petrol deposunu vurdu: Dehşete düşüren görüntüler
Patlamanın büyüklüğü kameralara yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

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