Rusya Kiev'e saldırdı: 6 ölü 13 yaralı

Pechersk bölgesinde bulunan 22 katlı bir konut binasının 4 ve 5. katlarının isabet aldığı saldırı sonucu yapıda ağır hasar meydana gelirken, Dniprovsk bölgesindeki 9 katlı bir başka binanın 6 ve 7. katlarında ise yıkım ve yangın oluştu.