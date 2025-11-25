Rusya Kiev'e saldırdı: 6 ölü 13 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya’nın düzenlediği saldırının ardından, acil durum ekipleri hasarın giderilmesi ve arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını, 18 kişinin enkaz altından kurtarıldığını ve 57 kişiye psikolojik destek sağlandığını bildirdi.
Pechersk bölgesinde bulunan 22 katlı bir konut binasının 4 ve 5. katlarının isabet aldığı saldırı sonucu yapıda ağır hasar meydana gelirken, Dniprovsk bölgesindeki 9 katlı bir başka binanın 6 ve 7. katlarında ise yıkım ve yangın oluştu.