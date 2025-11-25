Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Kiev'e saldırdı: 6 ölü 13 yaralı

Rusya Kiev'e saldırdı: 6 ölü 13 yaralı

12:4525/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kiev
Kiev

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya’nın düzenlediği saldırının ardından, acil durum ekipleri hasarın giderilmesi ve arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını, 18 kişinin enkaz altından kurtarıldığını ve 57 kişiye psikolojik destek sağlandığını bildirdi.



Pechersk bölgesinde bulunan 22 katlı bir konut binasının 4 ve 5. katlarının isabet aldığı saldırı sonucu yapıda ağır hasar meydana gelirken, Dniprovsk bölgesindeki 9 katlı bir başka binanın 6 ve 7. katlarında ise yıkım ve yangın oluştu.



#Ukrayna
#kiev
#rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA SONUÇ TARİHİ 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 1+1 ve 2+1 daireler...