Rusya Merkez Bankası Avrupa’da dava açtı

Rusya Merkez Bankası Avrupa’da dava açtı

10:113/03/2026, Salı
AA
Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) aleyhinde Avrupa Adalet Divanı’nda dava açtığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına yönelik atılan adıma ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu kararın, uluslararası antlaşmalar ve mülkiyetin dokunulmazlık gibi unsurlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda AB aleyhine dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada,
"tartışmalı"
AB kararının, birliğin üyeleri tarafından oy birliğiyle değil, çoğunluk oyuyla kabul edildiği ve bu durumun da usul ihlali anlamına geldiği belirtildi.

AB Konseyi, 12 Aralık 2025’te aldığı kararla Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıklarından ötürü oluşan zararı Avrupalı bankalardan telafi etmek için Rusya tahkim mahkemesinde dava da açmıştı. Banka, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 235 milyar dolar) tazminat talep ediyor.



#Avrupa
#Rusya
#yaptırım
