Dünya Rusya rotayı Donbasa çevirdi
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Rusya rotayı Donbas’a çevirdi

Ukrayna’da büyük bir direnişle karşılaşan, ağır kayıplar veren ve bazı noktalarda gerileyen Rusya, Donbas’a odaklanacak. Rus Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk etabının tamamlandığını açıklarken, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Sergei Rudskoi “Güçlerimiz, esas hedefe odaklanacak, o da Donbas’ın tamamen bağımsız hale getirilmesi” dedi. Bu açıklama, Rusya’nın hedef değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya rotayı Donbas’a çevirdi ​
Sergey Rudskoy

Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Orgeneral Sergey Rudskoy, savaşta “birinci etabın geride kaldığını” belirtti. Çok cephede mücadelenin kayıpları artırdığına işaret eden Rudskoy, Rus ordusunun ikinci edapta ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıkladı.

  • Rus general, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 93’ünün, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının ise yüzde 54’ünün alındığını, Mariupol’de de çatışmaların sürdüğünü söyledi. Savaşın başladığı günlerde “Ukrayna lideri Vlodimir Zelenski yönetimini devirme” ve “Kiev’i ele geçirme” parolaları ile saldırılarını sürdüren Rus güçlerinin, “Donbas’a odaklanacağınız” açıklaması, “A planı başarısız oldu” yorumlarına neden oldu.

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