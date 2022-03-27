Rusya rotayı Donbas’a çevirdi ​

Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Orgeneral Sergey Rudskoy, savaşta “birinci etabın geride kaldığını” belirtti. Çok cephede mücadelenin kayıpları artırdığına işaret eden Rudskoy, Rus ordusunun ikinci edapta ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıkladı.
- Rus general, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 93’ünün, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının ise yüzde 54’ünün alındığını, Mariupol’de de çatışmaların sürdüğünü söyledi. Savaşın başladığı günlerde “Ukrayna lideri Vlodimir Zelenski yönetimini devirme” ve “Kiev’i ele geçirme” parolaları ile saldırılarını sürdüren Rus güçlerinin, “Donbas’a odaklanacağınız” açıklaması, “A planı başarısız oldu” yorumlarına neden oldu.