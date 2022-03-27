Rusya rotayı Donbas’a çevirdi ​

Hayat

Müşteri gıdalara dokunmak istiyor

Türkiye’de gıda alışverişi yapan her 10 kişiden 8’i dokunarak ve görerek satın almak istiyor. Sanal markete güvenin düşük olduğu gıda alışverişlerinde yerli ürün tercihi de ön plana çıkıyor. Metro CEO’su Sinem Türüng, “100 milyon liralık yatırımla mevcutta kullandığımız Metro Fast’i fiziksel ile dijital deneyimi bir arada sunan yelpazemizi genişletiyoruz” dedi.