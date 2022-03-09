Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Zırhlı konvoyu SSCB bayrağıyla ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemediği anlar yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemediği anlar yer alıyor.
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