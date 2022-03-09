Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Zırhlı konvoyu SSCB bayrağıyla ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemediği anlar yer alıyor.

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