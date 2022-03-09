Dünya Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı Zırhlı konvoyu SSCB bayrağıyla ilerliyor
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Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Zırhlı konvoyu SSCB bayrağıyla ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı görüntülerde, Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlediği görülüyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Zırhlı konvoyu SSCB bayrağıyla ilerliyor
SSCB bayrağı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemediği anlar yer alıyor.

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