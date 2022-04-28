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Dünya Rusya sekiz Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
AVRUPA

Rusya sekiz Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Öte yandan Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği, Japonya-Rusya ilişkilerinin bu duruma gelmesinin tamamen Rusya’nın politikaları sonucu olduğuna dikkat çekerek, kararı diplomatik yollardan protesto etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya sekiz Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Japonya’nın 8 Rus vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından Rusya’dan yeni bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya’nın ikili ilişkilerde izlediği politikanın kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Moskova ile yapıcı ilişkileri reddeden Tokyo’nun bunun sonuçlarından sorumlu olduğu belirtildi.

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Söz konusu 8 kişiden 10 Mayıs’a dek ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtilen açıklamada, sınır dışı edilecek Japon diplomatlar hakkında detaylı bilgi ise paylaşılmadı.

Öte yandan Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği, Japonya-Rusya ilişkilerinin bu duruma gelmesinin tamamen Rusya’nın politikaları sonucu olduğuna dikkat çekerek, kararı diplomatik yollardan protesto etti.

  • Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya olan desteğini göstermek amacıyla 8 Nisan’da aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rus vatandaşının sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rus vatandaşı, 20 Nisan’da Japonya’dan ayrılmıştı.

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