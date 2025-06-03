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Rusya: Sumi bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Sumi bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik

15:433/06/2025, Salı
AA
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Sumi bölgesi
Sumi bölgesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Bölgesi birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesinin Andreyevka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 199 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını açıklamıştı.



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