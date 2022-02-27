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Rusya: Ukrayna'da bazı askerlerimiz öldü ancak Ukrayna'nın açıkladığı sayının altında

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada bazı askerlerimiz öldü ancak Ukraynanın açıkladığı sayının altında
İgor Konaşenkov

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun kayıplar verdiğine işaret eden Konaşenkov, "Maalesef, yoldaşlarımızdan bazıları öldürüldü veya yaralandı. Ancak kayıplarımız, Ukrayna ordusu ve milliyetçilerin kayıplarından çok daha az." dedi.

"ESİRLERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNUYORLAR"

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1067 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Bunların arasında 27 komuta merkezi, 56 radar istasyonu, 38 hava savunma füze sistemi de bulunmaktadır." diye konuştu.

Konaşenkov, bazı Rus askerlerinin de esir düştüğünü kaydederken, Ukrayna'nın söz konusu esirlere kötü muamelede bulunduklarını bildiklerini söyledi.

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