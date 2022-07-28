Rusya: Ukrayna'da toplam 359 hava savunma füze sistemi yok ettik

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Türkiye'nin savunma sanayiindeki milli hamleleri Almanya basınının merceğinde

Alman gazetesi Handelsblatt, Türkiye’nin silah üretim hamlesini tüm ayrıntılarıyla incelediği bir analiz kaleme aldı. Türkiye'de üretilen askeri araçların, savaşların gidişatını değiştirdiğini, "Türkiye, neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik ediyor" diyerek vurguladı. Analizde ayrıca Türkiye ile Almanya da kıyaslandı.