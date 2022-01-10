Dünya Rusya vatandaşlarını Kazakistandan tahliye etti
POLİTİKA ASYA

Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti

Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından ülke genelinde artan gerilimler sonucu Rusya vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1461 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye edildiği aktarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Rusya vatandaşlarını Kazakistandan tahliye etti
Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti

Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kuvvetlerinin faaliyetleri başladı. Kazakistan'da bulunan Rus vatandaşları, askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edildi.

Kazakistan'daki Ruslar askeri uçakla tahliye edildi
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Kazakistan'daki Ruslar askeri uçakla tahliye edildi
Kazakistan'da bulunan Rus vatandaşları, askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından 1461 vatandaşının ülkeye tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1461 Rus vatandaşı askeri nakliye uçakları ile Kazakistan'dan Rusya'ya nakledildi. 1422 kişi Moskova'ya, 14 vatandaş Yekaterinburg'a geldi. 25 Rus turist de ülkeye döndü" denildi.

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