Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti

Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından ülke genelinde artan gerilimler sonucu Rusya vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1461 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye edildiği aktarıldı.
Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kuvvetlerinin faaliyetleri başladı. Kazakistan'da bulunan Rus vatandaşları, askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1461 Rus vatandaşı askeri nakliye uçakları ile Kazakistan'dan Rusya'ya nakledildi. 1422 kişi Moskova'ya, 14 vatandaş Yekaterinburg'a geldi. 25 Rus turist de ülkeye döndü" denildi.