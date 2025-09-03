Rusya ve Hindistan'dan ABD'yi rahatsız eden S-400 hamlesi

Rusya, Hindistan'a yönelik S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Moskova, iş birliğini genişletmek için yeni fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Yeni Delhi'nin daha önceki S-400 alımı ABD'nin tepkisine yol açmış, Vaşington bu adımın yaptırım riskini gündeme getirdiğini belirtmişti.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, “Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ediyoruz” dedi.
Şugayev, Hindistan’ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Şugayev, “Bu alanda iş birliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız” ifadelerini kullandı.
Hindistan’ın S-400 alımı Vaşington’da rahatsızlığa neden oldu
Hindistan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD’nin tepkisine yol açmıştı. Vaşington yönetimi, söz konusu alımın “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA)” kapsamında yaptırım riskini gündeme getirdiğini belirtmişti. ABD’li yetkililer, Hindistan’ın Rusya ile savunma alanında iş birliğini sürdürmesinin, ikili ilişkilerde sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Yeni Delhi ise S-400 sistemlerinin ulusal güvenlik açısından kritik önemde olduğunu vurgulamıştı.