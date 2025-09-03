Rusya ve Hindistan'dan ABD'yi rahatsız eden S-400 hamlesi

Şugayev, Hindistan’ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Şugayev, “Bu alanda iş birliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız” ifadelerini kullandı.