Rusya'da askeri kargo uçağı düştü

Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.Uçakta 7 kişilik mürettebat olduğu ifade edildi.
Rusya’da An-22 tipi askeri kargo uçağının, başkent Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo bölgesinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bildirildi.
RENT TV’nin aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.
Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirmezken kazaya neyin sebep olduğunun araştırıldığını kaydetti.
Rus Hava Kuvvetleri, 2024 yazında bu uçakların askeri nakliye operasyonlarından çekileceğini duyurmuştu.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, uçağın test uçuşu gerçekleştirdiği sırada Uvodskoye baraj gölü civarına düştüğü belirtildi. Uçağın kopan bazı parçaları baraj gölünde bulundu.