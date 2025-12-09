Rusya'da askeri kargo uçağı düştü

Rusya’da An-22 tipi askeri kargo uçağının, başkent Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo bölgesinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bildirildi.

RENT TV’nin aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirmezken kazaya neyin sebep olduğunun araştırıldığını kaydetti.