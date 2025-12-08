Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.
