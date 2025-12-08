Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

11:008/12/2025, Pazartesi
DHA
Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.

#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Harkiv
#Dnipropetrovsk
