Rusya'dan Avrupa'ya askeri işbirliği reddi: Analşamalar 'stratejik önem taşımadığı' gerekçesiyle feshedildi

Rusya, Portekiz, Fransa ve Kanada ile yürürlükte olan üç ayrı askerî işbirliği anlaşmasını resmen feshetti. Karar, Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan ve yayımlanan bir kararnamenin ardından yürürlüğe girdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, ilgili ülkelere fesih bildirimlerinin iletilmesi talimatı verildi.

Feshedilen anlaşmalar arasında; 1989’da Sovyetler Birliği ile Kanada arasında imzalanan askerî ziyaret anlaşması, 1994’te Fransa ile yapılan savunma işbirliği anlaşması ve 2000’de Portekiz ile imzalanan askerî işbirliği anlaşması yer alıyor.

'Stratejik önem taşımadığı'

Rusya yönetimi, bu anlaşmaların artık “stratejik açıdan anlam taşımadığını” belirterek kararın gerekçesini açıkladı. Moskova’nın bu adımının, Batı ile son yıllarda giderek gerilen ilişkilerin ve karşılıklı güven kaybının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. NATO’nun genişlemesi, Ukrayna savaşı ve Batı yaptırımlarının etkileri, Rusya’nın askeri ve diplomatik işbirliği kapılarını birer birer kapattığı bir sürece işaret ediyor.

Karar, Rusya’nın Batılı ülkelerle güvenlik ve savunma temelli bağlarını sistematik biçimde azaltma politikasının bir devamı niteliğinde. Moskova, yıl içinde Almanya ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasını da iptal etmişti. Uzmanlara göre bu fesihler, Soğuk Savaş sonrası kurulan askeri diyalog hatlarının tamamen kapanmasına ve Rusya–Batı ilişkilerinde yeni bir uzaklaşma dönemine işaret ediyor.







