Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya’da Baykal Gölü’nde buz altına giren araçta 8 kişi öldü

Rusya’da Baykal Gölü’nde buz altına giren araçta 8 kişi öldü

14:1221/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İçinde 9 turistin bulunduğu araç buzla kaplı nehirden çıkamadı
İçinde 9 turistin bulunduğu araç buzla kaplı nehirden çıkamadı

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde buz tutan Baykal Gölü üzerinde tur yapan bir aracın buzun altına girmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, buz tutmuş Baykal Gölü’nde bir turistler için düzenlenen bir tur esnasına kaza meydana geldi.

İçinde 9 turistin bulunduğu araç Hoboiy Burnu istikametine buz tutmuş göl üzerinde seyir halindeyken birden bire buzun altına girdi.

Kazada araç sürücüsü dahil 8 kişinin yaşamını yitirdi, bir kişi ise kurtuldu. Yerel kaynaklar, turistlerin Çin’den olduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


#Rusya
#Baykal Gölü
#buz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BURSA kura çekiliş sonuçları 2026 isim listesi! 500 bin konut BURSA TOKİ kazananlar tam isim sorgulama ekranı