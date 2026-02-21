Rusya’da Baykal Gölü’nde buz altına giren araçta 8 kişi öldü

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde buz tutan Baykal Gölü üzerinde tur yapan bir aracın buzun altına girmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, buz tutmuş Baykal Gölü’nde bir turistler için düzenlenen bir tur esnasına kaza meydana geldi.
İçinde 9 turistin bulunduğu araç Hoboiy Burnu istikametine buz tutmuş göl üzerinde seyir halindeyken birden bire buzun altına girdi.
Kazada araç sürücüsü dahil 8 kişinin yaşamını yitirdi, bir kişi ise kurtuldu. Yerel kaynaklar, turistlerin Çin’den olduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.