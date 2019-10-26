Rusya'da bir asker silah arkadaşlarını taradı: 8 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Çita Bölgesi'ndeki bir birlikte görev yapan bir askerin, mesai arkadaşlarına ateş açtığını ve 8 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "25 Ekim'de yerel saatle 18.20 sularında nöbet değişimi sırasında Zabaykalya Krayı'nın Çita Bölgesi'nde konuşlu teknik onarım üssünde görevli bir asker, mesai arkadaşlarına ateş açtı. Sekiz asker olay yerine ölürken, ikisi yaralandı" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; yaralıların hızla hastaneye kaldırıldığını ve gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını kaydeden bakanlık, iki yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Ateş açan askerin yakalandığını aktaran Savunma Bakanlığı, "Olay yerinden gelen ön verilere göre bu asker, eylemlerini askeri hizmetle ilgisi bulunmayan, bireysel nedenlerden kaynaklanan bir sinir krizi sonucunda gerçekleştirmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartopolov başkanlığındaki bir bakanlık heyetinin olayın meydana geldiği birliğe gittiğini kaydeden bakanlık, olayın iç yüzünün açığa çıkarılması için soruşturma yürütüldüğünün altını çizdi.