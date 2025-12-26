Rusya'da İslami bankacılık dönemi başlıyor

Rusya'daki iş dünyası ve Müslüman temsilcilerle İslami banka kurulmasını istişare ettiklerini anlatan Aksakov, "Rusya'da bir İslami banka kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir banka kurmak için Arap ülkeleriyle de görüşüyoruz." dedi.