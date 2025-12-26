Yeni Şafak
Rusya'da İslami bankacılık dönemi başlıyor

19:5826/12/2025, Cuma
AA
Rusya, İslami bankacılık için yeni bir döneme hazırlanıyor.
Rusya, İslami bankacılık için yeni bir döneme hazırlanıyor.

Rusya’da İslami bankacılığın hayata geçirilmesi için çalışmalar hız kazandı. Duma Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, İslami banka kurulması için hem ülke içindeki iş dünyası hem de Arap ülkeleriyle temasların sürdüğünü açıkladı. Müslüman nüfusun artmasıyla birlikte katılım bankacılığına olan ilginin de yükseldiği belirtiliyor. Deneysel uygulamalar bazı bölgelerde hali hazırda yürürlükte bulunuyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami banka kurulması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Aksakov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Rusya'daki iş dünyası ve Müslüman temsilcilerle İslami banka kurulmasını istişare ettiklerini anlatan Aksakov, "Rusya'da bir İslami banka kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir banka kurmak için Arap ülkeleriyle de görüşüyoruz." dedi.

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 2033'e kadar yüzde 30'a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

Rusya'nın Tataristan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bazı bölgelerinde katılım bankacılığına yönelik deneysel işlemler 1 Eylül 2023'te başlamıştı.



