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Dünya

Rusya'da Kur'an'a saygısızlık suçtur

Avrupa'da Kur'an'a saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den net bir çıkış geldi: Bizde Kur'an'a saygısızlık suçtur.

04:00 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Putin, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Putin, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, “Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur” dedi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent şehrinde tarihi bir camiyi ziyaret eden Putin, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Putin’e Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Putin, hediye için teşekkür ederek “Kur’an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız” diye konuştu.



#Rusya
#İslam
#Kur'an-ı Kerim
#Vladimir Putin
21 dakika önce
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