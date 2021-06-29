Rusya’da rekor sayı: Koronavirüsten son 24 saatte 652 ölüm

Rusya’da Haziran ayının başından bu yana korona virüs salgınında Delta mutasyonundan kaynaklanan vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor.

En yüksek ölüm sayısı kaydedildi

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte korona virüs nedeniyle 652 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 134 bin 545’e yükselirken, salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildiği vurgulandı. En çok ölümün başkent Moskova’da görüldüğü belirtildi. Moskova’da son 24 saatte 121, St. Petersburg’ta ise 119 kişinin korona virüse yenik düştüğü aktarıldı.



Vaka sayısı 20 binin üzerinde

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Rusya’da son 24 saatte 20 bin 616 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 493 bin 557’ye yükseldi. En yüksek vaka sayısı 6 bin 209 ile Moskova’da kayda geçti. Son 24 saatte 14 bin 697 kişinin virüsü yenmesiyle ülkede iyileşenlerin toplam sayısı ise 4 milyon 984 bin 37’ye yükseldi.