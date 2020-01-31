Rusya’daki gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti



Hangzhou kentinde bir otelde karantina altına alınan Çinlilerin imdadına robotlar yetişti. Sinapur'dan Çin'in Hangzhou'ya inen uçaktaki yolcular kentteki bir otelde karantina altına alındı. Dışarıya çıkamayan Çinlilere robotlar yiyecek götürüyor. Uçaktaki yolcular arasında bir virüs vakası tespit edilmişti.



