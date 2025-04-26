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Rusya'daki Moskalik suikastıyla ilgili yeni gelişme: Ukrayna ajanı gözaltına alındı

Rusya'daki Moskalik suikastıyla ilgili yeni gelişme: Ukrayna ajanı gözaltına alındı

22:4526/04/2025, Cumartesi
G: 27/04/2025, Pazar
IHA
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Kremlin, Yaroslav Moskalik'in ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.
Kremlin, Yaroslav Moskalik'in ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya'da geçtiğimiz gün gerçekleşen ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'in ölümüyle sonuçlanan bombalı suikasta ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, suikasta ilişkin soruşturma kapsamında "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin'in gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde dün park halindeki araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde, "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin'in gözaltına alındığını bildirdi.

Kremlin, 59 yaşındaki Yaroslav Moskalik'in ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ukrayna yönetimi ise, Moskalik'in ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



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