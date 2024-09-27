Rusya'dan batıya sert uyarı: Nükleer silahlarımızı kullanırız

Ulluslararası siyasette 3. Dünya Savaşı endişesi her geçen gün artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri uyararak, kendilerine yönelik hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Konuya ilişkin olarak Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile nükleer caydırıcılık konusu üzerine yapılan toplantıda konuşan Putin, Rusya'yı hedef alacak olası bir hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silahlar kullanmayı da değerlendirebileceklerini söyledi. Putin konuşmasında, "Hava ve uzay saldırı silahlarının büyük çaplı fırlatılması ve devlet sınırımızı geçtiğine ilişkin güvenilir bilgiler aldıktan sonra bu olasılığı değerlendireceğiz. Stratejik veya taktik uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları, hipersonik ve diğer hava araçlarını kastediyorum” diyerek kendilerine karşı olası hava saldırılarına karşı nükleer silahlarla karşılık verecekleri uyarısında bulundu.