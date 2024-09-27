Rusya'dan batıya sert uyarı: Nükleer silahlarımızı kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yı işgali sonrası arası açılan Batılı devletleri bir kez daha nükleer silah kullanmakla tehdit etti. Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantının ardından konuşan Putin, kendilerine yönelik hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi.
Ulluslararası siyasette 3. Dünya Savaşı endişesi her geçen gün artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri uyararak, kendilerine yönelik hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Konuya ilişkin olarak Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile nükleer caydırıcılık konusu üzerine yapılan toplantıda konuşan Putin, Rusya'yı hedef alacak olası bir hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silahlar kullanmayı da değerlendirebileceklerini söyledi. Putin konuşmasında, "Hava ve uzay saldırı silahlarının büyük çaplı fırlatılması ve devlet sınırımızı geçtiğine ilişkin güvenilir bilgiler aldıktan sonra bu olasılığı değerlendireceğiz. Stratejik veya taktik uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları, hipersonik ve diğer hava araçlarını kastediyorum” diyerek kendilerine karşı olası hava saldırılarına karşı nükleer silahlarla karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
BELARUS'U DA KORUYACAK
Konuşmasının devamında “Birlik devletler” olarak Belarus’a yapılacak olası bir saldırıda da nükleer silahlarla karşılık verebileceklerini belirten Putin, “Birlik Devleti’nin bir üyesi olarak Rusya ve Belarus'a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bütün bu konularda Belarus tarafıyla, Belarus Devlet Başkanı (Aleksandr Lukaşenko) ile mutabakata varıldı. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahildir” dedi. Rusya Federasyonu’nun nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının taslak ilkelerine dahil edildiğini de hatırlatan Putin, “Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının taslak ilkelerinde, nükleer caydırıcılığın uygulandığı devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletildi. Ayrıca askeri tehditler listesi eklendi” bilgilerini verdi.
Ölümcül hata olur
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Moskova’nın “barışa zorlanması” gerektiğine yönelik açıklamalarına Rusya'dan cevap gecikmedi. Konuya dair bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Böyle bir tutum ölümcül bir hatadır. Bu, Kiev rejimi için kaçınılmaz olarak sonuçları olacak derin bir yanılgıdır” dedi. Rusya’nın barış istediğini dile getiren Peskov, bunun “zorla” olamayacağını sözlerine ekleyerek, “Rusya’yı barışa zorlamak mümkün değil. Rusya, barışı desteklemektedir ancak güvenliğinin temellerinin sağlanması koşuluyla” ifadelerini kullandı.