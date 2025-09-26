Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Rus karşıtı mecraların" Londra tarafından finanse edilmesi nedeniyle İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi ve siyasiye ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.
Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.