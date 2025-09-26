Yeni Şafak
Rusya'dan İngiliz bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı

18:3826/09/2025, Cuma
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Rus karşıtı mecraların" Londra tarafından finanse edilmesi nedeniyle İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi ve siyasiye ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı,
"Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna"
yanıt olarak bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.

"Rus karşıtı maceraların"
Londra tarafından finanse edilmeye devam edildiği, İngiltere'deki kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politik duruma zarar verdiği vurgulanan açıklamada,
"Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna"
yanıt olarak, İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi, uzmanı ve siyasi isimlere Rusya'ya giriş yasağı getirildiği ifade edildi.

Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.




