UAEA Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldüğünü aktardı

"Bir kez daha insansız hava araçları nükleer santrallere çok yakın uçarak nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Neyse ki, dün geceki olay Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Her iki tarafa da tüm önemli nükleer tesislerin çevresinde askeri olarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunmaya devam ediyorum."