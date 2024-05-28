|
Dünya

Rusya'dan Taliban'la 'tam teşekküllü ilişki' hamlesi: Çok yakınız

Rusya, 2003 yılında ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil ettiği Taliban ile 'tam teşekküllü ilişki' kurmaya hazırlanıyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 21. yüzyılın başında Taliban'ı terörist, Amerikalıları da aşırıcılığa karşı mücadelede ortak olarak gördüklerini ancak şimdi durumun değiştiğini ifade ederek, "Taliban yeniden iktidarda ve onlarla tam teşekküllü ilişkiler kurmaya çok yakınız." dedi.

20:26 - 28/05/2024 Salı
AA
Dmitriy Medvedev - Taliban
Dmitriy Medvedev - Taliban

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Afganistan'da Taliban ile tam teşekküllü ilişki kurmaya yakın olduklarını söyledi.

Medvedev, Rus haber ajansı Tass'a Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da, Taliban'ın yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimalini değerlendiren Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"21. yüzyılın başında Taliban'ı terörist, Amerikalıları da aşırıcılığa karşı mücadelede ortak olarak görüyorduk. Şimdi durum farklı. Artık Taliban yeniden iktidarda ve onlarla tam teşekküllü ilişkiler kurmaya çok yakınız. Afganistan yönetimi (Rusya ile) yapıcı diyalog sürdürmeye çalışıyor. Bunu ne kadar samimi yaptıklarını göreceğiz."

Rusya 2003'te Taliban'ı listeye almıştı

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.



#Afganistan
#Medvedev
#Rusya
#Taliban
14 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni konut kampanyası için harekete geçildi: Emlak Konut kampanyası ile kredi oranı düşücek vade sayısı uzayacak, peşinat indirimi yüzde 20-25 olacak