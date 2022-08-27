Rusya'dan Ukrayna açıklaması: NATO'ya üye olmasa da operasyonlar durmayacak

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, “Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIK"

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, “Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık” ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

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FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br> TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br> Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br> Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br> Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br> Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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