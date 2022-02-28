Dünya Rusyadan yaptırımlara misilleme 36 ülkeye hava sahasını kapattı
AVRUPA

Rusya’dan yaptırımlara misilleme: 36 ülkeye hava sahasını kapattı

Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada, 36 ülkeye uçuş kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’dan yaptırımlara misilleme: 36 ülkeye hava sahasını kapattı
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Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya’ya hava sahasını kapatma kararı alırken, Rusya da bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

RUS HAVA SAHASI KAPATILAN ÜLKELER

Rus hava sahası kapatılan 36 ülke şu şekilde sıralandı:

Avusturya, Arnavutluk, Anguilla, Belçika, Bulgaristan, Virgin Adaları (Britanya), İngiltere, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, (Grönland, ve Faroe Adaları dahil) Danimarka, Jersey Adası, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya

'ULUSLARARASI HUKUK NORMLARINA UYGUN'

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya’da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi” denildi.

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Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın eden başkent sakinleri kısıtlı sayıda açılan alışveriş merkezi ve büfe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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İkili görüşmelerin olacağı haberiyle bir nebze rahatlayan vatandaşlar savaşın devam ettiği ve tekrar sokağa çıkma yasağının çıkacağı ihtimaline karşılık erzak depoluyor.
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Akşam 22.00’de yeniden başlayacak olan sokağa çıkma yasağı, yarın sabah 07.00’ye kadar devam edecek.
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Öte yandan şehirde polis, asker ve çok sayıda gönüllü silahlanan halk, vatandaşların güvenliği için adeta kuş uçurtmuyor.
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