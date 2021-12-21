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Rusya'nın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri

Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Vladimir Putin, ''NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna’ya gelirse, füzelerin Moskova’yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Rusyanın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri
IHA
Rusya'nın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri
Rusyanın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri
IHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, batının saldırgan eylemlerinin devam etmesi halinde askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu savundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO’nun doğuya ilerleyişi ile ilgili kaygılarını dile getirdiği önemli açıklamalarda bulundu. NATO ve ABD’nin, doğuya genişlemesi politikalarını eleştiren Putin, bu politikalar nedeniyle ABD’yi suçlayarak, "Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya’da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO’yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş’taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız" dedi.

Moskova’yı vurma süresi 7-10 dakika

Putin toplantıda NATO’nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunu belirterek, "Eğer, NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna’ya gelirse, füzelerin Moskova’yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı

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