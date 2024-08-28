|
Dünya

Rusya'nın Kirov bölgesi ilk kez İHA saldırısına uğradı

Rusya'nın Kirov bölgesinin ilk kez insansız hava araçlarının saldırısına uğradığı bildirildi. Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Kotelniç şehrine yönelik 5 iHA ile saldırı düzenlendiğini belirtti.

15:44 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Açıklamada, Voronej bölgesinde 8, Rostov bölgesinde 4 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Voronej bölgesinde 8, Rostov bölgesinde 4 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

İHA'lardan birinin Kotelniç'teki petrol deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sokolov, "Yangın söndürüldü. Yaralı ve ölü yok. Durum kontrol altında. Olay yerinde ilgili servisler çalışıyor" ifadelerini kullandı.


İlk defa İHA saldırısına uğrayan Kirov, Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.


12 İHA ile saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 12 İHA'nın yok edildiği aktarıldı.


Açıklamada, Voronej bölgesinde 8, Rostov bölgesinde 4 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

#Kirov Bölgesi
#Rusya
#Savaş
#Ukrayna
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ arsa satışı hangi illerde, açık artırma saat kaçta yapılacak?