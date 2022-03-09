Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD 'diktatörlükle' suçladığı Venezuela'nın kapısını çaldı: Görüşme sonrası dikkat çeken hamle

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir heyetin geçen hafta sonunda Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmelerde enerji tedarik konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD'li yetkililerin Venezuela ziyaretinin amacını "enerji ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere bir dizi konunun istişare edilmesi" olarak açıkladı.

Halbuki ABD Venezuela'ya "diktatör" olduğu gerekçesiyle petrol dahil büyük bir ekonomik ambargo uyguluyordu.

'ÇOK DİPLOMATİK BİR GÖRÜŞMEYDİ'

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek, "Ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız" dedi.

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RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI ELEŞTİRDİ

Ukrayna'da devam eden çatışmalara da değinen Maduro, savaşın devam etmesi durumunda enflasyonu kontrol altına almak için önlemler almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Maduro, Rusya'ya yönelik başlatılan ambargoları eleştirerek, "Zaten enerji fiyatları, gaz, petrol, gıda fiyatları ve gübreler üzerinde acımasız bir fiyat dengesizliği vardı şimdi daha kötü oldu. Diyalog, müzakere, güvenlik garantilerine uyumlu olarak ve barış konusunda ısrar edeceğiz" şeklinde konuştu.

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GÖRÜŞME SONRASI SERBEST BIRAKILDILAR

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den üst düzey bir heyetin geçen hafta Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinin ardından ABD vatandaşı iki kişi serbest bırakıldı.

Venezuela'daki insan hakları savunucularının iddiasına göre yüksek mahkeme tarafından hapis cezaları 5 Şubat'ta onaylanan 6 ABD'liden ikisi özgürlüğüne kavuştu.

Venezuela makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken basın, Maduro'nun, ABD heyetiyle görüşmesinden sonra kararın bu yönde çıktığı öne sürülüyor.

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VENEZUELA ABD İLE TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

ABD'nin, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, 23 Ocak 2019'da ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtmişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, ayın şekilde Venezuela ile diplomatik ilişkileri koparmış, Karakas'taki ABD büyükelçiliğini de kapatmıştı.

Venezuela petrolüne ambargo uygulayan ABD, uzun süredir Maduro hükümetine ekonomik ve siyasi baskı uyguluyor.

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