Dünya Sadakataşı Pakistana insani yardım ulaştırdı
ASYA

Sadakataşı Pakistan’a insani yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Pakistan’da gerçekleşen sel felaketi sonrası bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede bulunan dernek ekibi ihtiyaç sahiplerine yaşam malzemeleri, sıcak yemek ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sadakataşı Pakistan’a insani yardım ulaştırdı
​Sadakataşı Pakistan’a insani yardım ulaştırdı.

Muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'da 40 milyon insan yardım bekliyor. Selden etkilenen 600 aileye bölgede bulunan Sadakataşı ekibi yardım ulaştırdı.

600 bin kişi kamplarda yaşıyor

Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle 1400 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde yaşayan 600 bin insan tahliye edilerek kamplara yerleştirildi. Kamplarda yaşayan Pakistanlılar başta gıda, hijyen ürünleri ve çadıra ihtiyaç duyuyor.

Gıda yardımı

Bölgede bulunan dernek ekibi Khairpur ve Thari Mirwah bölgelerinde yaşayan 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların devamında Khairpur’da bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Yaşam seti dağıtımı

Dernek ekibi tarafından Thari Mirwah bölgesinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında 300 aileye çadır, sineklik, şal, terlik ve mutfak malzemelerinden oluşan yaşam seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin Pakistan yardımlarına destek olmak için ACİL yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Derneğin banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden ulaşabilir, 0216 614 04 61 numarası üzerinden dernek yetkilileriyle irtibata geçebilirsiniz.

Pakistan'da tarımın geleceği de yok oldu: Gıda krizi kapıda
DÜNYA
Pakistan'da tarımın geleceği de yok oldu: Gıda krizi kapıda
Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Boğazda faciadan dönüldü

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

​Rusya'nın hamlesinin ardından NATO ülkelerine kritik çağrı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.