Sağlık çalışanları soykırımcı İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş düzenlendi

"Dün Nuseyrat Kampı'na saldırı düzenlendi, çok sayıda şehit ve yaralı var. Yine dün 5 yaşındaki bir çocuğun açlıktan 8 kiloya düşmüş olduğunu gördük. Bayram günü bir kız çocuğunun babasının cesediyle bayramlaşmasını hep beraber izledik. Bu yaşananların tamamı bütün dünyanın şahitliğinde gerçekleşiyor. Bizler Gazze'yi unutmamak için, vicdanımızı diri tutmak için, zulme karşı olduğumuzu göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 32. haftasındayız."