Saldırıya sert cevap

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgelerinde konuşlu 10 numaralı TSK gözlem noktasına yönelik 11 füze ve havan saldırısı gerçekleştiren Esed mevzileri 8 saat boyunca vuruldu. Türk gözlem noktalarına 27 Haziran Perşembe günü sabah ve akşam saatlerinde 2 ayrı saldırı gerçekleştiren rejime ait Kireym ve Kebir Fidda mevzileri başta olmak üzere menzil dahilindeki 20’den fazla noktaya havan ve füze atışı yapıldı. İdlib’te ÖSO’ya bağlı Ceyş El Vatani çatı yapılanması bünyesinde yer alan tüm gruplar Türkiye’nin misilleme atışlarına destek verdi. Şir Mağar’da konuşlu Türk topçu bataryası 23.00 sularında başlayıp 20’den fazla noktayı 200 atışla dümdüz etti.

55 REJİM ASKERİ ÖLDÜ

Yeni Şafak’a bilgi veren İdlib Gözlemevi yetkilisi Ebu Steyf, TSK ve ÖSO’nun gece boyu süren bombardımanları ve sabah Tel Mellah ve Cibeyn cephelerinde toplam 55 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sözcü Ebu Steyf, bölgeye sızmaya çalışan 4 tim ve beraberinde 1 tank, 2 uçaksavar kaidesi, 1 zırhlı personel taşıyıcı ile top bataryaları ve füze rampalarının da imha edildiği bilgisini verdi. Vurulan bölgede yaralanan rejim askerleri Hama'ya taşındı. Yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Hama ve civarındaki hastanelerde sivillere hizmet verilemedi. Bu hastanelere en az 160 yaralının getirildiği öğrenildi.

TÜRKİYE KARARLI

İdlib'de yaşanan provokasyonun Bahreyn Çalıştayı, Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi gibi uluslararası gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten ÖSO komutanlarından Albay Yusuf Hamada ise şunları söyledi: Saldırı sonrası tüm birimler kırmızı alarm durumuna geçirildi. Sınır hattında gece boyu devriye uçuşu yapan uçak, İHA ve helikopterler her türlü seçeneğe karşı hazır olunduğunu en üst düzeyde gösterdi. Onlarca konvoy kritik üslere gönderildi. Esed’in provokasyon mevzileri yüzde yüz isabetle vuruldu.

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Adem Tunç

Rejimin 10 numaralı gözlem noktamıza saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (29) memleketine uğurlandı. Dün uçakla Hatay'dan Ağrı'ya getirilen şehidin naaşı, havalimanındaki törenin ardından Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşağı Köşk köyünde defnedilecek. Tunç'un şehit düştüğü saldırıda yaralanan diğer 3 askerin Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sınıra takviye

İdlib'de yaşanan sıcak çatışmanın ardından TSK Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor. Rejim güçlerinin gözlem noktamıza gerçekleştirdiği saldırıların ardından yüzlerce asker, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcı Hatay Kırıkhan'a geldi. Burada toplanan araçlar dolumlarının yapılmasının ardından İdlib'e geçti.

500 PKK’lı bölgede

ÖSO İstihbarat birim sorumlularından Ömer Bennavi, Fırat’ın doğusundan İdlib cephesine 500’den fazla özel eğitimli PKK’lı teröristin getirildiği bilgisini paylaştı. İran destekli milisler ve Şebbiha grupları içerisine yerleştirilen PKK’lılara, “Türkiye’ye yönelik tahrik faaliyetlerinde bulunma ve savaşı kışkırtma” görevi verildiği belirtildi.