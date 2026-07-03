Şam’da kanlı patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da, Hicaz Demiryolları'nın Şam Garı ve Adliye Sarayı arasında yer alan bir kafede meydana gelen patlamada 6'sı avukat 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, patlamanın meydana geldiği kafenin adliye personelleri ve avukatlar tarafından sık kullanıldığını belirtti. Suriye İçişleri Bakanlığı, patlamaya dair soruşturma başlatırken patlamanın kafede elektrik panosuna yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Bakanlık, patlamanın el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlendiği belirtildi. Suriye’de Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten sonra istikrar sağlanmıştı. Benzer bir patlama son olarak geçtiğimiz mayıs ayında Şam’ın güneyindeki Seyyide Zeynep Camii’ne el yapımı bomba atılmasıyla yaşanmış ve caminin imam hatibi Ferhan Hasan el-Mansur yaşamını yitirmişti.