Şam’da kanlı patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da Adalet Sarayı yakınında bir kafede patlama meydana geldi; altısı avukat 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırının el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini açıkladı.
Suriye’nin başkenti Şam’da, Hicaz Demiryolları'nın Şam Garı ve Adliye Sarayı arasında yer alan bir kafede meydana gelen patlamada 6'sı avukat 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, patlamanın meydana geldiği kafenin adliye personelleri ve avukatlar tarafından sık kullanıldığını belirtti. Suriye İçişleri Bakanlığı, patlamaya dair soruşturma başlatırken patlamanın kafede elektrik panosuna yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Bakanlık, patlamanın el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlendiği belirtildi. Suriye’de Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten sonra istikrar sağlanmıştı. Benzer bir patlama son olarak geçtiğimiz mayıs ayında Şam’ın güneyindeki Seyyide Zeynep Camii’ne el yapımı bomba atılmasıyla yaşanmış ve caminin imam hatibi Ferhan Hasan el-Mansur yaşamını yitirmişti.
KINAMA YAĞDI
Saldırı İslam dünyasından büyük tepki çekti. Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı kınadı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırıyı ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınayan açıklamalar yayınladı.