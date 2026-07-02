BM Genel Sekreteri Guterres'ten Şam'daki patlamaya ilişkin açıklama: 'Derin endişe duyuyoruz'

"Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır."

"Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır."

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.