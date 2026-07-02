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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Şam'daki patlamaya ilişkin açıklama: 'Derin endişe duyuyoruz'

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Şam'daki patlamaya ilişkin açıklama: 'Derin endişe duyuyoruz'

20:402/07/2026, Perşembe
AA
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki patlama için "derin endişe" duyduğunu belirtti
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki patlama için "derin endişe" duyduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin Genel Sekreter Antonio Guterres'in derin endişe duyduğunu bildirdi. Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreterin, Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında bugün meydana gelen patlamayla ilgili derin endişesini dile getirdiğini size bildirebilirim."
diyen Sözcü, Guterres’in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileklerini ilettiğini belirtti.

"Sorumlular tespit edilip adalete teslim edilmeli"

Dujarric,
"Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır."
dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.



#Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
#Suriye
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